Wette mit dem Trainer soll motivieren

„Ich habe mit den Spielern gewettet. Wenn wir gewinnen, haben sie nächste Woche einen freien Tag mehr“, erklärt Leobendorf-Coach Sascha Laschet. Warum es diese Wette gerade gegen Bruck gibt, hat eine Vorgeschichte: In der Saison 2016/2017 kämpften die beiden Teams um den Aufstieg in die Regionalliga Ost. Im Fernduell hätte Leobendorf einen hohen Sieg gebraucht, um dank der besseren Tordifferenz aufzusteigen. Doch Bruck siegte gegen Rohrendorf mit 6:1, Leobendorf schaffte es nur knapp gegen Stripfing. Bruck bestritt somit den Weg in die Ostliga, Leobendorf blieb in der Landesliga zurück. „Eine offene Rechnung haben wir deswegen sicher nicht, aber genau gegen Bruck wollen wir natürlich nicht verlieren“, meint Laschet.

Auch aus Brucker Sicht gibt es keine offene Rechnung. Trainer Mario Santner weiß zwar, dass die Situation damals die Wogen etwas hochgehen ließ, aber: „Schlussendlich sind ja jetzt beide Teams dort, wo sie hin wollten.“