Torflaute beim Aufsteiger Leobendorf

Nur fünf Treffer in den ersten fünf Spielen ist für Leobendorf-Trainer Sascha Laschet zu wenig: „Vor allem wenn man bedenkt, dass die Tore gegen Stadlau und den Sport-Club Eigentore waren. Das heißt, wir stehen eigentlich bei drei Treffern und damit kann man nicht zufrieden sein.“

In der Offensive ist der Hund begraben, meint Laschet und hat damit das Problem der Leobendorfer zum Start der Rückrunde perfekt identifiziert. Doch Laschet steckt im Zwiespalt. Denn so wirklich unzufrieden kann der Cheftrainer auch nicht sein: „Wir sind ja immerhin in den ersten fünf Spielen ungeschlagen und insgesamt, wenn man die Hinrunde ebenfalls berücksichtigt, mittlerweile schon wieder bei sieben Partien ohne Niederlage.“