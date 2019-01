Startschuss zum Titelrennen der Ostliga

Neo-Leobendorfer Mario Rekirsch, der vom SV Horn zur Laschet-Elf gestoßen ist, fehlt noch im Training. „Er hat noch Muskelprobleme, sollte aber in zwei Wochen dabei sein.“

Das bedeutet auch, dass Rekirsch im ersten Testspiel gegen sein Ex-Team Horn am Freitag nicht dabei ist. Leobendorf spielt am Kunstrasen des Polizei-Sportplatzes im 22. Wiener Gemeindebezirk. „Das hat sich gut ergeben und wir wollen starke Gegner in der Vorbereitung haben“, erklärt Laschet.