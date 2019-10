Rote Laterne wandert ins Weinviertel

Die Zahlen sprechen aber eine andere Sprache. Mit nur sechs Zählern, zwei Siegen und acht Niederlagen kommt auch die schlechte Stimmung in die Mannschaft. Und hier übt Trainer Laschet Kritik an ein paar Spielern: „Die Stimmung ist per se nicht schlecht. Aber am Spieltag suchen dann manche Kicker die Fehler bei anderen und nicht bei sich selbst. Und das ist nicht förderlich.“

Gepaart mit den Verletzungen zum Beispiel von Sascha Viertl und Patrik Batoha fehle es den Leobendorfern schlichtweg an Durchschlagskraft.