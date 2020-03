Regionalliga Ost: Zeljko Ristic verlässt Ebreichsdorf

Die Zeit von Zeljko Ristic in Ebreichsdorf kann man problemlos in die Kategorie „Erfolgreich“ eingliedern. Nachdem Ristic im Sommer 2017 zu den Ebreichsdorfern stieß, holte er gleich im ersten Jahr seiner Trainerschaft den Vize-Meistertitel hinter dem SV Horn. In der Saison darauf krönte sich Ristic mit seiner Truppe zum Meister der Ostliga. Ein Aufstieg blieb ihm und seinem Team allerdings aufgrund von verschiedenen Gründen verwehrt.

In der aktuellen Saison haben die Ebreichsdorfer wohl nichts mit dem Titel zu tun. Ein Platz unter den Top drei sollte aber allemal möglich sein. Und dennoch werden Ristic und der ASK Ebreichsdorf nach dem Ende der aktuellen Spielzeit getrennte Wege gehen. Da fragt man sich natürlich: warum?

Veränderung

„Weil beide Seiten der Meinung sind, dass es Veränderungen braucht. Ich glaube, dass noch ein Jahr als Trainer in Ebreichsdorf von meiner Seite eine Lüge an mich selbst wäre. Ich brauche eine neue Herausforderung und genauso braucht der Verein neue Inputs für die Mannschaft“, erklärt Ristic die Beweggründe.

Der Trainer versichert, dass sich Verein und er im Guten trennen. Aber Ristic sieht auch, dass die bisher vergangenen zweieinhalb Jahre keine einfachen waren: „Wir haben extremen Druck gehabt und uns diesen auch selbst gemacht. Und dabei waren wir sehr erfolgreich. Das zu toppen geht nicht. Außerdem war es auch für den Vorstand eine extrem anstrengende Zeit, weil ich auch kein einfacher Typ bin. Es ist viel vorgefallen und ich fordere extrem viel von meiner Mannschaft und dem Verein. Und ich glaube, dass sie einfach einmal einen ruhigeren Trainer brauchen.“