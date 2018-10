Mannsdorf: „Kratzen, beißen, zwicken“

Schon seit dem 7. September ist dem FC Mannsdorf kein Sieg mehr gelungen – damals gab es ein 4:0 gegen Neusiedl. Seitdem stehen für die Friesenbichler-Elf ein Remis und zwei Niederlagen zu Buche. Zuletzt mussten die Marchfelder eine herbe 0:4-Schlappe gegen Leobendorf hinnehmen.

Es war ein kurioses Spiel, denn die Partie musste im ersten Anlauf nach 75 Minuten abgebrochen werden: Die Flutlichter auf dem Sportplatz in Mannsdorf gingen aus. Am vergangenen Dienstag sollten sie nur 15 Minuten leuchten. Zeit genug, um eine 2:0-Führung der Gäste zu verdoppeln.

„Wir haben alles versucht, ich kann den Spielern keinen Vorwurf machen“, erklärt Trainer Hannes Friesenbichler. Mannsdorf steckt in einer Mini-Krise. „Ja, das kann man wahrscheinlich wirklich so betiteln. Bei uns ist aktuell der Wurm drinnen, und wir haben auch ziemlich Pech in Sachen Verletzungen“, analysiert Friesenbichler die Situation.