Leobendorf: Neuling mit großen Plänen

Die Leobendorfer haben laut eigener Rechnung von Trainer Sascha Laschet drei Punkte zu wenig am Konto: „Die 1:3-Niederlage gegen den Wiener Sport-Club hätte ich eigentlich als Dreier auf meiner Rechnung gehabt.“

Was für einen Aufsteiger fast schon nach Übermut klingt, erklärt der Coach mit einfachen Worten: „Wir spielen Fußball, weil wir gewinnen wollen. Warum soll ich mir dann als Aufsteiger weniger vornehmen? Ich bin von der Qualität der Mannschaft überzeugt und darum wollen wir auch, solange es geht, oben mitspielen.“

Der Start in die Regionalliga Ost war für Leobendorf dennoch ein erfolgreicher. Zehn Punkte aus sechs Spielen bedeutet für die Truppe aus dem Weinviertel aktuell den sechsten Tabellenrang.

Und das obwohl die Vorbereitung alles andere als Zufriedenstellend war, wie Laschet erklärt: „Uns ist ein Testspiel sprichwörtlich ins Wasser gefallen und auch sonst hatten wir in Sachen Vorbereitungsspielen nicht unbedingt die stärksten Gegner, um davor festzustellen, wo wir stehen.“

Laschet und sein Trainerstab konzentrierten sich stattdessen in den vielen Trainingseinheiten auf die Eingliederung der neuen Spieler und dem Einlernen eines neuen taktischen Systems. Neben dem klassischen

4-4-2 und 4-1-4-1 mit dem Leobendorf in der Landesliga den Meistertitel schaffte, sollte noch ein 4-3-3 hinzu kommen. „Damit wollen wir einfach flexibler sein. Die Liga ist besser und da braucht man mehr Optionen.“ Obwohl es mit dem System in der Vorbereitung Probleme gab, umso besser funktioniert es in der Regionalliga.