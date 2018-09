Freud und Leid für Ebreichsdorf in 90 Minuten

Die große Überraschung der Runde war der Sieg von Parndorf gegen Meisterkandidat Mauerwerk. Nach 0:0 zur Pause kamen die Burgenländer besser aus der Kabine und legten durch Daniel Gruber (46.) einen perfekten Start in die zweite Halbzeit hin. Mauerwerk fand keine Mittel gegen Parndorf, auch, weil die Mannschaft von Hans Kleer eine unwürdige Einstellung an den Tag legte. „Von Arbeitsverweigerung will ich nicht sprechen, aber wir sind in das Spiel gegangen und haben so getan, als ob wir sowieso schon gewonnen hätten.“

Parndorf bestrafte diesen Leichtsinn in Person von Lukas Umprecht (70.) zum 2:0. Mauerwerk verkürzte durch Daniel Dubec auf 1:2 (87.), für einen Punkt reichte es aber nicht.

Keine Zähler gab es vorerst auch bei Mannsdorf gegen Leobendorf: Beim Stand von 2:0 für Leobendorf gingen die Flutlichter aus – und das Spiel wurde abgebrochen. Die restlichen 15 Minuten der Partie werden nun am 2. Oktober nachgetragen.