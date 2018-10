Dreifacher Afrikacup-Sieger Hassan Shehata bei Mauerwerk

Der FC Mauerwerk kommt nicht aus den Schlagzeilen. Nach dem Rücktritt und der Rückkehr von Trainer Hans Kleer hat Präsident Mustafa Elnimr den nächsten Aufreger parat. Allerdings im positiven Sinn. Denn Titelkandidat Mauerwerk hat seinen Betreuerstab um einen weiteren Fußball-Fachmann erweitert. Sein Name: Hassan Shehata. Seine Visitenkarte kann sich mehr als nur sehen lassen. Immerhin war Shehata von November 2004 bis Juni 2011 Trainer der ägyptischen Nationalmannschaft und konnte in dieser Zeit gleich dreimal den Afrika-Cup gewinnen. Außerdem wurde er im Jahr 2008 zu Afrikas Trainer des Jahres gewählt. "Wir sind natürlich sehr froh so einen Fachmann bei uns im Team zu begrüßen", meint auch Mauerwerks Sportdirektor Volkan Kahraman.