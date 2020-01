Die Transfer-Irrfahrt der Leobendorfer

Alter Bekannter

Damit begann die Suche von vorne. Da landete Leobendorf wieder bei Gabriel Bayer und verpflichtete ihn. „Ich bin ganz froh, dass Sukup abgesagt hat. Denn so haben wir einen Österreicher, der in Wien wohnt.“ Für den Letztplatzierten ist das Transferprogramm abgeschlossen.

Sieben Zugängen stehen sechs Abgänge gegenüber. Fix ist auch, dass Trainer Sascha Laschet bleibt. Der Coach genießt vollstes Vertrauen bei den Leobendorfern, wie Batoha erzählt: „In seiner ersten Saison wurden wir unter ihm Meister, dann erreichten wir den fünften Platz in der ersten Ostliga-Saison. Und jetzt auf einmal soll er ein schlechter Trainer sein? Das glauben wir nicht, darum stehen wir zu ihm.“ Nach dem ersten Test gegen Horn (1:6) folgt am heutigen Freitag um 18.30 Uhr der zweite Test der Vorbereitung in Stadlau.