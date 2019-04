Die erste Niederlage in der Rückrunde musste Titelkandidat Mauerwerk letzte Woche gegen den Wiener Sportclub einstecken. Im Spiel gegen die Admira Juniors will die Kleer-Elf aber wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Schwer genug, denn die Südstädter sind derzeit bärenstark unterwegs.