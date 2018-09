Bruck nach knappem Heimerfolg gegen Rapid in den Top drei

Nachdem Rapid als klarer Favorit in die Partie ging, wussten Bruck-Trainer Mario Santner, dass es ein anderes Erfolgsrezept gegen die Hütteldorfer braucht als volle Offensive: „Wir haben bereits unter der Woche viel mit Dreier- und Fünfer-Kette trainiert, weil uns klar war, dass wir in der Defensive stark sein müssen.“

Hinzu kommen die Ausfälle der drei Stammkräfte Thomas Horak, Dominik Burusic, Martin Marosi, die allesamt im Mittelfeld fehlen. „Dementsprechend war eine Änderung in der Aufstellung und in der Taktik sowieso notwendig“, erklärt Santner. Bruck wollte und konnte nicht mitspielen und überließ den Rapidlern die offensiven Spielanteile. Die Santner-Truppe hingegen nutzte ihre weiten Bälle auf Legionär Tomas Majtan, um zum Erfolg zu kommen. Mit 0:0 ging es noch in die Kabine.