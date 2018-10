Bange Stunden nach der 0:2-Niederlage

„Ich will die Mannschaft sehen, die ich gegen den Wiener Sport-Club oder gegen Ebreichsdorf gesehen habe. Dann bin ich zufrieden. Ich weiß, was wir können und darum kann ich nicht akzeptieren, wenn wir so spielen, wie in den ersten 30 Minuten“, erklärt Kleer die Worte, die er auch im Spielerkreis nach der Partie fand.

Kleer will mit Mauerwerk Meister werden und gibt das auch als klares Ziel vor. Damit das gelingt, muss die Mannschaft nun Charakter beweisen: „Ich erwarte von der Mannschaft, dass sie mir jetzt zeigt, was sie kann.“ Der Rücktritt vom Rücktritt soll den Spielern eine Lehre sein, meint auch Sportmanager Kahraman. Kommenden Freitag gegen den Tabellenletzten aus Schwechat sollte sich Mauerwerk dementsprechend keinen Ausrutscher mehr erlauben.