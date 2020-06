Österreichs Baseballer wollen begeistern

Abgesehen von manchen Legionären, die sich ein schönes Taschengeld verdienen, ist Baseball in Österreich reiner Amateursport. Insgesamt sind 5200 registrierte Spieler in 40 Vereinen gemeldet. Den Sprung in die USA, das Epizentrum des Sports, schaffen dennoch einige.

Der nächste Legionär wird Felix Zimmerle sein, der ab August am Scottsdale Community College in der Junior College League spielen wird. „Es hat sich in den vergangenen Jahren viel getan in Österreich“, sagt der 18-Jährige. „Der Verband ist gut organisiert, die Kommunikation mit den Spielern verbessert, jeder hat einen individuellen Trainingsplan.“

Zimmerle plant fest mit dem Aufstieg und hat einen Wunsch: „Herkommen, zuschauen und anfeuern.“

Baseball-Regeln in Grundzügen