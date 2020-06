Hans Pum: "Diese WM ist Werbung pur"

Ehrlich gesagt schon sehr. Aber er hat sich das wirklich verdient, weil er eine super Abfahrt gefahren ist auf dieser schwierigen Strecke , und dann hat er seine Chance genützt. Das muss man auch erst einmal machen. Das zeugt von Größe.

Was erwarten Sie von Hirscher und dem restlichen Team?

Wir wissen, dass Marcel eigentlich in jedem Bewerb um eine Medaille mitfahren kann. Aber man muss auch schauen, wie sich die Piste entwickelt. Im Grunde sind wir so aufgestellt, dass wir in jeder Disziplin eine Medaille machen können. Das ist auch unser Ziel.

Vor der WM wurde viel über das Nachwuchsproblem im Technikbereich bei den Herren gesprochen. Fehlen da wirklich einige Jahrgänge?

Im Grunde haben wir das Wellental durchschritten. Wir wissen das ja nicht erst seit gestern. Das hat es schon öfter gegeben. Einige Leistungsträger haben im Weltcup nicht gezeigt, was sie können, leider sind einige Junge auch verletzt. Ich will da gar keine Ausrede suchen, da sind sicher auch Fehler gemacht worden. Aber bei all den Erfolgen kann auch nicht so viel in den letzten 25 oder 30 Jahren falsch gelaufen sein. Sicher gibt es aber mehrere Punkte, wo man ansetzen muss.

Zum Beispiel?