Hans NiessL: Ein Kämpfer für den Sport ist 70

Als Hans Niessl im ersten Lockdown im April des Vorjahres via Skype ins Schau-TV-Studio zugeschaltet war, leuchtete ein verschwitztes Unterleiberl durchs Hemd. Fußball habe er mit dem Enkerl gespielt.

Ein Bild, das so masches sagt. Das seine Affinität zum Sport besser als vieles andere ausdrückt. Heute, am 12. Juni wird Hans Niessl 70.

Seit November 2019 ist der Burgenländer, der selbst als Jugendlicher gegen Bälle trat, Präsident von Sport Austria. Zahlreiche Diskussionen während der schlimmsten Corona-Zeit folgten, Niessl, von 2000 bis 2019 Landeshauptmann in Burgenland, setzte sich immer für den Sport auf höchster Ebene, aber vor allem für die Gesundheit der Jüngsten ein. Niessl forderte schon viel früher die Öffnung mit Testungen - vor allem für den Nachwuchs.

Daumendrücker Niessl

Auf große Feiern wird verzichtet, statt dessen wünscht der Jubilar anderen Herren alles Gute: der österreichischen Nationalmannschaft. „Unser Team besitzt viel Qualität und sollte deshalb auch ins Achtelfinale vorstoßen können.“ Was Niessl natürlich besonders freut: „Diese EM symbolisiert auch den Re-Start Europas.“