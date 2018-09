West Wien gewann Hinspiel in der EHF-Cup-Qualifikation

Westwien hat das Heim-Hinspiel in der ersten Qualifikationsrunde zum EHF-Cup gegen die OCI Lions aus den Niederlanden am Sonntag in der Südstadt knapp mit 26:25 (14:14) gewonnen.

Der Isländer Viggo Kristjansson war mit sieben Treffern bester Schütze des HLA-Klubs, glänzen konnte auch Tormann Sandro Uvodic, der in der Schlusssekunde den entscheidenden Siebenmeter hielt.

Das Retourmatch findet am Samstag in Limburg statt.