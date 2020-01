Spanien besiegt Deutschland, Dänemark stolpert über Island

Spanien hat die erste echte Bewährungsprobe bei der in Österreich, Norwegen und Schweden ausgetragenen Handball-Männer-EM souverän gemeistert. Der Titelverteidiger behielt am Samstagabend im Duell mit dem schwachen WM-Vierten Deutschland in Trondheim klar mit 33:26 (14:11) die Oberhand und machte damit wohl schon den entscheidenden Schritt in Richtung Gruppe-C-Sieg.

Für die bereits fix für die Hauptrunde qualifizierten Spanier war es der zweite Erfolg im Turnier nach dem mühelosen Auftakt-33:22 gegen Lettland. Die Deutschen waren mit einem 34:23 gegen EM-Neuling Niederlande gestartet. Die Niederländer halten nach ihrem historischen 32:24-Erfolg gegen die Letten wie die Deutschen bei zwei Punkten. In der Hauptrunde wären all diese Teams mögliche Gegner von Österreich.

Zweiter Sieg in Graz

Das gilt auch für die Kroaten, die in der in Graz ausgetragenen Gruppe A mit einem 31:23 gegen Weißrussland den zweiten Erfolg fixierten. Hinter dem fünffachen Medaillengewinner liegen die Weißrussen und Montenegro mit zwei Zählern. Die Montenegriner schrieben mit einem knappen 22:21 gegen Schlusslicht Serbien erstmals an.