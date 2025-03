Handball-EM-Quali: Österreich hatte gegen Deutschland keine Chance

Österreich startete gut und führte die Partie in den ersten Minuten an, verjuxte dann aber zwei Überzahl-Situationen viel zu leicht, wodurch Deutschland das Geschehen sogar drehen konnte und den Vorsprung auf bis zu drei Tore ausbaute.

Nach dem Rückspiel in der EM-Qualifikation dürfen nun auch die Deutschen wieder freundlicher aus der Wäsche schauen, immerhin gewannen sie in Hannover 31:26.

Tobi Wagner, Topscorer in Wien, wurde gleich von zwei Gegner konsequent an die Leine genommen. Teamchef Ales Pajovic nützte ein Timeout um die Strategie nachzujustieren, setzte einmal mehr auf das risikoreiche 7 gegen 6 ohne Tormann, um mit Überzahl Lücken in der gegnerischen Abwehr zu finden.

Zu hoch war schon der Rückstand um dem Spiel doch noch eine Wende geben zu können. Am Ende fehlten die für eine Überraschung nötige Effizienz und eine Top-Leistung, Österreich verlor letztlich klar und auch in dieser Höhe verdient 26:31.

Die Schweiz kann mit einem Sieg am Sonntag über die Türkei an Österreich vorbeiziehen. Im Mai gastiert das Pajovic-Team in der Türkei, ehe man die Schweiz in Graz wohl zum finalen Duell um Platz zwei in der Tabelle empfängt.