Warum bei Handball-Teamchef Pajovic noch keine Wehmut aufkommt

Parallel aber finalisiert er als Teamchef Österreichs die EM-Qualifikation mit dem Doppel gegen Deutschland und im Mai mit den Partien gegen die Türkei und die Schweiz. Der 46-Jährige spricht von zwei wichtigen Wochen, die ihm gemeinsam mit seinem Team noch bevorstehen. Am Donnerstagabend jubelte er in Wien-Kagran mit seiner mannschaft über ein sensationelles 26:26 gegen Deutschland.

Ales Pajovic fährt seit Februar dieses Jahres zweigleisig. Sportlich natürlich. Nach der WM gab er bekannt, dass er in die Deutsche Bundesliga zu Flensburg wechseln würde.

Mit der Doppelbelastung zwischen Österreich und Flensburg kann er gut umgehen. „Das ist nicht so schlimm. Es waren viele Spiele in den letzten Wochen, aber ich habe mich sehr gefreut jetzt auch wieder bei den Jungs zu sein.“

Mit Flensburg liegt er in der Liga auf Rang fünf, in der European League steht man im Viertelfinale. Deutschlands Kapitän Johannes Golla trifft nun gleich zwei Mal in Länderspielen auf seinen Vereinstrainer und muss schmunzeln.

Was Pajovic als Teamchef Österreichs in den vergangenen Jahren ausmachte? Möstl : „Es ist seine Persönlichkeit. Er hat uns immer Freiheiten gelassen, aber auch immer klare Ansagen gemacht.“

Den Teamgeist, der sich in der ÖHB-Auswahl über die Jahre entwickelte und den man beim Remis gegen Deutschland wieder sah, möchte Pajovic auch Flensburg einpflanzen. „Wir arbeiten derzeit an einigen Dingen. Das ist alles ein Prozess, der seine Zeit braucht. Die Entwicklung von so einem Teamspirit, wie wir ihn hier haben, das dauert.“

Ebenso, dass seine Familie ihm nach Deutschland folgt, was demnächst geschehen soll. Was Pajovic in Flensburg amüsiert: „Dass ich ihnen meine österreichischen Ausdrücke erklären muss. Weil die verstehen sie nicht.“