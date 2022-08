Handball: NÖ-Klubs räumen bei großem Schmelz-Jugendturnier ab

Beeindruckend war an den drei Spieltagen seit Freitag vor allem auch die Präsenz und Unterstützung von Handballfans und Eltern. Mehr als zwei Dutzend Begleiter waren allein bei Bregenz Handball mit Zug und Auto in die ferne Bundeshauptstadt angereist, um die Talente des ZTE HLA Meisterliga-Klubs Bregenz kräftig zu unterstützen, der am Samstagabend den zweiten Supercup auswärts gegen Meister Förthof UHK-Krems geholt hatte. HIB Handball Graz ließ den Burschen aus Vorarlberg aber in der ältesten Burschen-Kategorie Jahrgang 2006 beim 21:12 wenig Chancen.

Die Mädchen von Hypo NÖ machten Sonntagmittag mit einem 10:20-Finalerfolg gegen HIB Handball Graz in der Altersklasse 2006 den Triple-Erfolg beim heurigen Schmelz-Turnier perfekt. Bei der weiblichen Jugend 2008 wurde Hypo NÖ zuvor in der Stadthalle B beim 13:11-Sieg von den Handball Wölfen Wien mehr als erwartet gefordert. Schon am Samstagabend hatten die Hypo-NÖ-Mädchen das Finale der weiblichen Jugend 2010 gegen steirischen Handballclub Weiz glatt mit 8:3 gewonnen.