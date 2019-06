Handball-Legionär Bilyk mit Kiel Vizemeister

Handball-Legionär Nikola Bilyk muss weiter auf seinen ersten deutschen Meistertitel warten. Trotz eines 30:26-Sieges über Hannover-Burgdorf in der 34. und letzten Bundesligarunde am Sonntag fehlten in der Endabrechnung zwei Punkte auf Flensburg-Handewitt. Die SG musste beim Bergischen HC zwar bis zum Finish zittern, siegte schließlich aber 27:24 und wahrte damit ihren Vorsprung.

Für Flensburg war es der dritte Meistertitel und der zweite in Folge. Kiel, für das Bilyk einmal traf, konnte seinem nach elf Jahren scheidenden Erfolgstrainer Alfred Gislason zum Abschied nicht den erhofften 21. Titel schenken.