Handball-Halbfinale: Die Fivers und Krems träumen vom Finale

Krems hat gegen Meister Linz Heimvorteil und will diesen im ersten Duell am Samstag (20.20/ORF Sport+) gleich nützen, wie Daniel Dicker unterstreicht: „Gegen den Meister der letzten Saison erwartet uns ein schweres Spiel. Wir müssen unser Spiel durchziehen. Ich bin davon überzeugt, dass uns das mit einer atemberaubenden Kulisse in der Kremser Halle gelingen wird.“

Linz hat die Titelverteidigung im Visier. Torhüter Florian Kaiper: „Man hat nach dem Viertelfinale richtig gemerkt, dass jetzt wieder so ein Spirit da ist und dass diese Mannschaft jetzt auch daran glaubt und noch mehr erreichen will. Im Halbfinale ist wieder alles möglich.“