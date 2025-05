Beim Abschied des Chefs qualifizierte sich Österreich für die EM

Es wurde das erwartet schwierige Spiel. Aber am Ende gab es einen Feierabend in Graz. Und Tränen. Tränen des Abschieds, weil Trainer Ales Pajovic das Team verlässt, aber, was noch mehr wiegt, Tränen der Freude. Österreich gewann das entscheidende Qualifikationsspiel gegen die Schweiz 34:33 und darf im Jänner 2026 zur EM, die in Dänemark, Schweden und Norwegen über das Parkett geht.

Tolle Stimmung in der Halle in Graz

Es war ziemlich laut an diesem Wochenende in Graz. zwei Tage nachdem die Sturm-Fans rund um den Heimsieg gegen Salzburg im Stadion Liebenau für Krach sorgten, taten dies rund 3.100 Handball-Fans im gar nicht so weit entfernten Raiffeisen Sportpark. Für die Ouvertüre sorgte Legionär Bozovic mit dem ersten Treffer, der zum weiteren Lautsprecher wurde. Und nach drei Minuten stand es 3:0, da hatte alles vor allem Hand, aber auch Fuß, was die ohne den verletzten Star Bilyk angetretene ÖHB-Auswahl bot. Mit den schnellen Vorstößen, aber auch mit einer konsequenten Abwehrleistung hatten die Gäste aus der Schweiz ihre liebe Not.