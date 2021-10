Handball: Hausleitner weitere vier Jahre EHF-Generalsekretär

Martin Hausleitner wird weitere vier Jahre und damit bis 2025 als Generalsekretär der in Wien ansässigen Europäischen Handball Föderation (EHF) fungieren. Das gab die EHF am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Der 54-jährige Niederösterreicher hatte 2017 nach 20-Jahren als Generalsekretär des heimischen Verbands (ÖHB) die Nachfolge des Wieners Michael Wiederer angetreten, der aktuell als EHF-Präsident firmiert.