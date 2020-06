Handball: Fivers-Legende sagt Adieu

Für den Klub ist der Abgang ein herber Verlust – sportlich und menschlich. „Natürlich ist es schwer einen außergewöhnlichen Spieler wie Vytas ziehen zu lassen – wir haben in den letzten 16 Jahren so einige ‚Schlachten‘ mit und durch ihm gewonnen. Er hat immer alles gegeben, war der geniale Spielgestalter der erfolgreichsten Fivers-Jahre und gnadenlos – zum Gegner und zu sich selbst noch mehr. Am Ende ist es eine höchstpersönliche Entscheidung von Vytas, die nachzuvollziehen und zu akzeptieren ist“, meint Manager Thomas Menzl.