Handball-Sensation: Österreich wirft Spanien bei der EM hinaus

Allerdings: Die Pause hatte den Österreichern nicht unbedingt gut getan. Die erste Schwächeperiode folgte prompt nach Seitenwechsel, weil die Abstimmung in der Deckung nachließ und man selbst mehrmals an Spaniens Goalie Pérez de Vargas scheiterte. Mit drei Toren in Folge gingen die Spanier in Führung und fanden die Leichtigkeit, die man von einem Klasseteam wie diesem gewohnt sein musste.

Harter Kampf

Die Österreicher indes mussten in dieser Phase um jeden Treffer kämpfen. Jedoch: Sie taten es mit Erfolg, ließen die Spanier nie entkommen und wurden belohnt. In der 47. Minute ging man wieder einmal in Führung – Bilyk traf zum 27:26.