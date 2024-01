Österreichs Team mit Vorfreude und Leidenschaft zur Handball-EM

„Da kann schon etwas gelingen“, ließ Sportminister Werner Kogler die Hoffnung durchklingen, als er Österreichs Handballer in Richtung Deutschland verabschiedete. Auch er weiß, dass die Herausforderung bei der anstehenden Europameisterschaft eine große ist. Zwar geht die ÖHB-Auswahl in ihr erstes Gruppenspiel am Freitag gegen Rumänien (18 Uhr/live ORF 1) als Favorit. Doch danach haben Teamchef Ales Pajovic und seine Mannschaft noch zwei richtige Kaliber vor der Brust. Am Sonntag geht es gegen Kroatien und am Dienstag heißt der Gegner Spanien. Das große Ziel heißt Aufstieg, dazu ist in der Vorrundengruppe B jedoch einer der ersten beiden Plätze notwendig.

„Wir haben eine brutale Gruppe“, gibt Pajovic zu. Dennoch trat der 45-jährige Slowene die Reise voller Zuversicht an: „Meine Jungs glauben daran, in die Hauptrunde kommen zu können.“ Kapitän und langjähriger Deutschland-Legionär Mykola Bilyk verspürt jedenfalls „pure Vorfreude“ und ist sich sicher: „Wenn wir als Team funktionieren und mit viel Leidenschaft spielen, können wir die großen Teams ärgern.“