Handball-EM: Weber im All-Star-Team, Schweden holt Bronze

Einen weiteren Erfolg gab es für das so erfolgreiche österreichische Team am letzten Tag der EM. Routinier Robert Weber schaffte es ins All-Star-Team des Turniers. Der 38-jährige Flügelspieler erhielt gegen Ende seiner Karriere, in der er unter anderem Torschützenkönig der deutschen Bundesliga war (2014/15), noch einmal eine prestigeträchtige persönliche Auszeichnung.