Handball-EM: Österreich bezwingt Serbien und scheidet aus

Alles oder Nichts, so lautete das Motto vor dem dritten Gruppenspiel. Österreich musste Serbien bezwingen, nicht knapp, sondern auch deutlich, um noch eine kleine Chance auf den Aufstieg in die Hauptrunde zu haben. Am Ende stand ein 26:25, beide Teams waren enttäuscht. Österreich schaffte es nicht in die Hauptrunde. Der Beginn ließ hoffen, Österreich führte 2:0 und stand in der Deckung gut. Doch verjuxte Chancen machten den Serben Mut, nach zwölf Minuten lag man wiederum 3:5 hinten. Es ging hin und her, man begegnete einander auf Augenhöhe, die Nerven waren hüben wie drüben angespannt. Viel stand eben auf dem Spiel.

Torhüter Constantin Möstl war mit einer zwischenzeitlichen Abwehrquote von 63 Prozent ein Grund, weshalb Österreich in Folge gar die Führung übernahm, sie aber nicht entscheidend ausbauen konnte, weil einfache Bälle verschenkt wurden. Doppelte Bedeutung Wenn schon nicht der Aufstieg mit Rang zwei gelingen sollte, so war auch der dritte Platz extrem wichtig in Hinblick auf die kommende WM-Qualifikation. Jedes Tor hatte somit seine spezielle Bedeutung. Bis zur Pause konnte sich kein Team absetzen, bis zum Verschnaufen beging Österreich leichte Fehler und servierte somit den Serben eine 12:13-Führung.

Einmal mehr gelang es bei dieser EM nicht, gute Phasen länger durchzuziehen. Schlüsselspieler hatten – wie schon in den vorangegangenen Spielen – nicht im Kollektiv ihren besten Tag, vor allem im Angriff fehlte etwas die Leichtigkeit. Schade, weil man sich so um den Lohn des großen Einsatzes in Form eine positiven Resultats brachte.

Gelingt es nun im zweiten Durchgang, starken Phasen in die Länge zu ziehen? Gefühlt mussten die Österreicher für die Tore mehr Aufwand als die Serben betreiben, im Paarlauf kämpfte man sich lange Zeit ausgeglichen dem Finish entgegen. Nach 45 Minuten führte Österreich knapp 19:18, nach 55 wiederum 23:20.

EM-Ergebnisse Ergebnisse, Montag:

Gruppe A:

Österreich – Serbien 26:25 (12:13). Werfer für Österreich: Wagner (6), Kofler, Frimmel, Herburger, Bilyk (je 3), Nigg, Damböck, Mahr, Hutecek (je 2). Gruppe C:

Tschechien – Ukraine 38:29

Gruppe E:

Niederlande – Kroatien 29:35