Handball-Wahnsinn Färöer: Rund 12 Prozent aller Einwohner feierte in Oslo

Es ist der pure Wahnsinn. Ein ganzes Land im Handball-Fieber! Und das fast im wahrsten Sinne des Wortes. Denn am Sonntag schrieb die Nationalmannschaft der Färöer Geschichte. Mit dem 37:24 gegen Montenegro gewann sie erstmals ein Spiel bei einer EM. Mit drei Punkten aus zwei Partien sind die Färinger so gut wie sicher weiter, stehen vor der ersten Hauptrunden-Teilnahme.

Rund zwölf Prozent der Bevölkerung feierte in Norwegens Hauptstadt Oslo. Das wäre so, als würden 1,2 Millionen Österreicher im Juni/Juli zur Fußball-WM reisen. 6.500 Fans bejubelten den Sieg der Färöer, insgesamt weist der Inselstaat eine Gesamtbevölkerung von 55.000 Einwohner aus.

Schon vor zwei Jahren reisten während der EM in Deutschland rund 5.000 Färinger nach Berlin.