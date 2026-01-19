Sport

Handball-Wahnsinn Färöer: Rund 12 Prozent aller Einwohner feierte in Oslo

Riesenjubel bei den Fans
Nach dem ersten Sieg bei der Handball-EM feierten die Färinger ausgelassen in Oslo.
Von Harald Ottawa
19.01.26, 15:12

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Es ist der pure Wahnsinn. Ein ganzes Land im Handball-Fieber! Und das fast im wahrsten Sinne des Wortes. Denn am Sonntag schrieb die Nationalmannschaft der Färöer Geschichte. Mit dem 37:24 gegen Montenegro gewann sie erstmals ein Spiel bei einer EM. Mit drei Punkten aus zwei Partien sind die Färinger so gut wie sicher weiter, stehen vor der ersten Hauptrunden-Teilnahme.

Handball-EM: Warum sich Eric Damböck trotz Hochform hinten anstellen muss

Rund zwölf Prozent der Bevölkerung feierte in Norwegens Hauptstadt Oslo. Das wäre so, als würden 1,2 Millionen Österreicher im Juni/Juli zur Fußball-WM reisen. 6.500 Fans bejubelten den Sieg der Färöer, insgesamt weist der Inselstaat eine Gesamtbevölkerung von 55.000 Einwohner aus. 

Schon vor zwei Jahren reisten während der EM in Deutschland rund 5.000 Färinger nach Berlin. 

kurier.at, hot  | 

Kommentare