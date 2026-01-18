Handball-EM: Warum sich Eric Damböck trotz Hochform hinten anstellen muss

Oft hast ein Pech. Als Gerhard Berger im McLaren fuhr, blickte er stets dem großen Ayrton Senna in den Auspuff. Stephan Eberharter hätte mehr Rennen als ohnehin gewonnen, hätte zu dieser Zeit nicht ein gewisser Hermann Maier perfekte Schwünge in den Schnee gezogen. Und Eric Damböck würde im heimischen Handball-Nationalteam am linken Flügel wohl eher zum Zug kommen, würde nicht Sebastian Frimmel in außergewöhnlicher Form agieren. Und dennoch ist Damböck wichtig.

Sein Schweizer Abenteuer in Kreuzlingen endete jäh und unrühmlich, weil der Verein aufgrund einer dubiosen Finanzgebarung Gehälter schuldig blieb. Damböck kehrte kurzerhand zu den Fivers, seinem Stammverein, zurück. Als ein Angebot aus Emsdetten, 3. Liga in Deutschland, kam, ließ Fivers-Manager Thomas Menzl seinen Schützling ziehen.

Ziel vor Augen Damböck fühlt sich dort wohl, spielt groß auf und erzielt Tor um Tor, empfiehlt sich für höhere Aufgaben, die wohl kommen werden. Freundin und Tochter Malia sind die meiste Zeit bei ihm, pendeln zwischen Emsdetten und Wien. „Es ist nett dort, für eine Familie ist es toll zu leben.“ Sein Vertrag läuft ein Jahr, dann wird er wohl weiter ziehen. „Interessenten hat es mittlerweile schon gegeben.“ Selbst Stuttgart hat angefragt, nachdem Damböck ihnen im Cup eingeschenkt hatte.