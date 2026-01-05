Handball: Österreich holt Schwung für den großen EM-Wurf

In eineinhalb Wochen wird es ernst. Am 15. Jänner trifft Österreichs Herrenteam im EM-Auftaktspiel im dänischen Herning auf Deutschland. Derzeit bereitet man sich in Stockerau und Tulln auf das große Event vor, am Dienstag testet das Team von Iker Romero in der Sport Arena Wien im Prater gegen Tschechien (18 Uhr).

Im Fokus steht dieser Tage, das Nationalteam in den Wettkampfmodus zu bringen. „Wir haben nur wenige Tage bis zum Vorrunden-Auftakt“, erinnert Iker Romero daran, dass ihm nur wenig Zeit zur Verfügung steht. Nach dem freundschaftlichen Länderspiel am 6. Jänner gegen Tschechien wird das Nationalteam tags darauf von Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt verabschiedet, am 8. Jänner übersiedelt man zunächst nach Paris, wo das Team beim Vier-Nationen-Turnier zunächst am 9. Jänner auf Frankreich trifft und am 11. Jänner entweder gegen Island oder Slowenien testet. Am 13. Jänner hebt Österreich dann Richtung Herning ab.

Diesmal mit von der Partie bei einem Großereignis ist Mykola Bilyk von THW Kiel. Die WM im vergangenen Jahr musste er aufgrund einer langwierigen Oberschenkelverletzung vor dem Fernseher als Daumendrücker verfolgen. Bilyk wird im Sommer Deutschland verlassen, von Kiel nach Luzern in die Schweizer Liga übersiedeln. „Nach zehn Jahren in Kiel, die wirklich unfassbar für mich waren, ist es an der Zeit, etwas Neues zu machen und zu probieren“, so der 29-Jährige.

Wechsel nach Luzern Der HC Kriens-Luzern bastelt an seiner Zukunft, will national wie international auf absolutem Topniveau spielen und lotst dafür die geeignetsten Spieler nach Kriens. Einen ÖHB-Star hatte man mit Lukas Herburger bereits verpflichtet, dann konnte man mit Mykola Bilyk einen weiteren Sensationstransfer vermelden. „Ich freue mich sehr darauf, mit Herby zusammenspielen und auch privat mehr Zeit mit ihm verbringen zu dürfen. Das ist ein schönes kleines Geschenk. Mich hat das Projekt von Kriens-Luzern überzeugt, dass man in den nächsten Jahren wachsen möchte und sich auch international beweisen möchte“, so Bilyk.

