Handballer vor Quali-Hit gegen Deutschland: „Wir wollen Pajovic die EM schenken“

Vor dem Heimspiel am Donnerstag (18 in der Steffl-Arena) in Wien schätzten die Teamspieler Constantin Möstl und Tobias Wagner die Chancen auf kurier.tv ein. Am Samstag folgt dann die Revanche in Hannover.

„Das Duell ist auch deshalb so brisant, weil wir in letzter Zeit oft gegen sie gespielt und noch nie gewonnen haben. Es hat einfach Derby-Vibes. Wir gehen als Außenseiter in die Spiele“, stellt Möstl, Torhüter von Lemgo, klar. Bei der EM 2024 brachte man die Deutschen in Deutschland an den Rand einer Niederlage, am Ende holte man ein Remis.

Eine Motivation für die kommende Aufgabe? Wagner: „Die Erinnerung hilft uns schon weiter, allein mit dem Wissen, dass wir Deutschland nahe an der Niederlage hatten. Wir haben überhaupt zuletzt gezeigt, dass wir mit europäischen Top-Nationen mitspielen können. Aber klar ist Deutschland der klare Favorit. Bei uns muss einfach alles passen, wir müssen alle das Maximum bieten, um gewinnen zu können.“