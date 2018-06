Handball-EM 2022 in Ungarn/Slowakei, 2024 in Deutschland

Die Handball-Europameisterschaft der Männer 2022 findet in Ungarn und der Slowakei statt, jene 2024 in Deutschland. Das entschied der Kongress der Kontinentalföderation EHF am Mittwoch in Glasgow. Die gemeinsame Kandidatur von Ungarn und der Slowakei setzte sich gegen Frankreich/Belgien/Spanien durch. Deutschland gegen das Duo Schweiz/Dänemark.

2020 wird das Turnier in Österreich, Norwegen und Schweden ausgetragen. Die Damen-EM 2022 wurde in Glasgow an Slowenien, Mazedonien und Montenegro vergeben.