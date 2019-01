Handball: Dänemark ist erstmals Weltmeister

Der bester Däne in der ausverkauften Arena war Torhüter Landin, der die Norweger mit etlichen Paraden zur Verzweiflung trieb. Erfolgreichster Werfer des neuen Weltmeisters war Superstar Mikkel Hansen mit sieben Treffern. Den Norwegern halfen auch neun Treffer von Magnus Jöndal nicht. Für die Mannschaft von Trainer Christian Berge war es die zweite Niederlage in einem WM-Finale nacheinander. 2017 war man Frankreich unterlegen, das diesmal mit einem 26:25 gegen Deutschland Bronze holte.

Im Finale hielten die Norweger nur in der Anfangsphase mit. Es entwickelte sich eine rasante Partie, in der die Gastgeber ganz klar von ihrem Heimvorteil profitierten. Das fast komplett in roten Trikots gekleidete Publikum in der Arena in Herning fieberte bei jeder Aktion ihres Teams lautstark mit.