Handball: Bilyks Kiel verspielte wohl letzte Titelchance

Mit der ersten Saison-Heimniederlage in der deutschen Handball-Bundesliga haben ÖHB-Teamkapitän Nikola Bilyk und der THW Kiel wohl die letzte Titelchance verspielt. Nach 16 Siegen in Serie unterlag der Rekordmeister am Sonntag dem Tabellenvierten Magdeburg von Robert Weber mit 25:28 (13:14) und hat bei einem Spiel weniger vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Flensburg-Handewitt.

Während Bilyk ohne Treffer blieb, netzte sein ÖHB-Teamkollege Weber sechsmal für die Gäste ein. "Die Meisterschaft ist in weite Ferne gerückt", sagte THW-Trainer Alfred Gislason.