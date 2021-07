Russland gewann Gruppen-Mehrkampf

Die Rhythmischen Gymnastinnen aus Russland haben bei den Europameisterschaften in Wien den in zwei Durchgängen ausgetragenen Gruppen-Wettkampf vor Weißrussland und Bulgarien für sich entschieden und sind als eines von acht Teams auch für das Gerätefinale am Sonntag (11.00 Uhr) qualifiziert. Österreichs fünf Mädchen der Jahrgänge 1998 bis 2000 verbesserten sich mit ihrer zweiten Reifen-Kür vom 20. auf den 17. Platz.

Noelle Breuss, Chiara Cheyenne Egle, Angela Marchetti, Anika Nachbaur und Livia Meder machten das Missgeschick vom Vortag vergessen, als zwei Reifen in der Luft zusammengestoßen waren und zudem auch die Wettkampffläche verlassen worden war. Sie zeigten eine fehlerfreie Vorstellung und begeisterten das durchaus fachkundige Publikum in der Stadthalle. Dieses Mal gab es die Note 15,100, was gegenüber 13,133 vom Vortag eine deutliche Verbesserung darstellte.

"Wir waren so nervös bei dem Element, aber danach alle so erleichtert, dass es gut gegangen ist. Die Stimmung in der Halle war großartig", sagte Meder. "Wir sind so froh, dass es geklappt hat, denn so einen Fehler wie am Freitag haben wir noch nie gemacht", meinte Egle. "Deshalb war es gut, dass wir eine zweite Chance bekommen haben", ergänzte Breuss. Alle Gruppen zeigten ihr Programm zweimal, die Punkte wurden addiert.

"Sie haben so gut trainiert und heute sehr gut geturnt, ich bin sehr zufrieden", sagte Trainerin Vesela Milanova, die mit Unterstützung seit Herbst 2012 mit den jungen Damen an der Choreografie gearbeitet hatte. Die Zeit in der Gruppe ist für das Quintett vorerst einmal vorbei, nun gilt es, sich für die Einzel-EM der Juniorinnen im kommenden Jahr vorzubereiten.

1. Russland 33,916 2. Weißrussland 32,700 3. Bulgarien 32,532 4. Aserbaidschan 31,991 5. Israel 31,950 6. Italien 31,391 7. Schweiz 31,266 8. Ukraine 30,891 9. Tschechien 30,300 10. Ungarn 30,166 Weiter: 17. Österreich 28,233

Österreich mit Noelle Breuss (14), Chiara Cheyenne Egle (14), Angela Marchetti (13), Anika Nachbaur (13/alle Vorarlberg), Livia Meder (14/ Steiermark)