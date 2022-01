"Großer Kampf": NBA-Ass Pöltl trotz Double-Double mit Niederlage

Für die San Antonio Spurs hat es am Sonntag (Ortszeit) die 30. Saisonniederlage (bei 17 Siegen, Anm.) in der National Basketball Association (NBA) gesetzt. Die Texaner verloren gegen die Philadelphia 76ers trotz 25 Punkten und zehn Rebounds von Jakob Pöltl mit 109:115. Für den 26-jährigen Center aus Wien standen außerdem vier Blocks und zwei Assists in 39:01 Minuten Einsatzzeit zu Buche.

Das Duell mit den 76ers bildete den Abschluss einer Serie von sieben Heimspielen, in denen es lediglich zwei Siege für die Texaner gab. Pöltl war bester Werfer und Rebounder seines Teams. Er schrieb zum 16. Mal im Spieljahr und zum 40. Mal insgesamt in der regulären NBA-Saison doppelt zweistellig an.