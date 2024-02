Krankheits-Symptome: Golf-Star Tiger Woods muss die Segel streichen

Golf-Superstar Tiger Woods hat bei seinem eigenen Turnier aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben. Der 48-Jährige musste am Freitag auf der zweiten Runde des Genesis Invitational in Pacific Palisades wegen Grippesymptomen die Segel streichen. Es war sein erster offizieller PGA-Turnierstart seit zehn Monaten.

Der Wiener Sepp Straka spielte am Freitag in Kalifornien mit 71 Schlägen eine Par-Runde und verpasste nach seinen 73 am Vortag den Cut der besten 50.