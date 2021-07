Graf/Müller im Madison bei Bahn-EM Fünfte

Das österreichische Bahnrad-Duo Andreas Graf und Andreas Müller hat am Sonntag bei den Europameisterschaften in Panevezys ( Litauen) die angepeilte Medaille im Madison-Bewerb verpasst. Das Duo landete auf dem fünften Platz. Der Sieg ging an die Tschechen Martin Blaha/ Jiri Hochmann.