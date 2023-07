Golfprofi Sepp Straka steht vor einem PGA-Turniersieg

Golfprofi Sepp Straka steht beim PGA-Turnier in Silvis nach einer hervorragenden Schlussrunde von 62 Schlägen vor dem möglichen Sieg. Der Wiener setzte sich am Sonntag auf dem Par-71-Kurs mit neun Birdies, einem Eagle und einem Doppel-Bogey am letzten Loch von der 14. Stelle aus mit insgesamt 21 unter Par an die Spitze.

Einige Topspieler hatten ihre letzten 18 Bahnen in Illinois noch nicht beendet, ihr Rückstand auf den entfesselt aufspielenden Straka betrug lediglich einen Schlag und mehr.