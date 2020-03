Golfer Straka mit gutem Auftakt im PGA-Players-Championship

Sepp Straka hat am Donnerstag einen guten Start in das Players Championship der Golf-US-PGA-Tour hingelegt. Der in den USA lebende und als erster Österreicher dort auf der Tour spielende 26-Jährige benötigte bei dem 15-Millionen-Dollar-Turnier in Ponte Vedra Beach ( Florida) auf der ersten Runde 69 Schläge (3 unter Par) und teilte sich damit vorerst mit zahlreichen anderen Spielern den 21. Platz.

Bernd Wiesberger rangierte nach einer 74er-Runde hingegen außerhalb der Top 100. Während Straka nach vier Birdies am vorletzten Loch sein einziges Bogey verzeichnete, gelang dem Burgenländer bei drei Bogeys nur ein Schlaggewinn. Der Japaner Hideki Matsuyama stellte mit 63 Schlägen den Platzrekord ein und führte mit zwei Schlägen Vorsprung auf Harris English ( USA) und Christian Bezuidenhout (RSA). Zahlreiche Spieler hatten ihre Runde aber noch nicht beendet.