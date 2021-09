Keine Wildcard erhielt Patrick Reed. Der Masters-Sieger von 2018 hatte bei drei Ryder-Cup-Auftritten wegen seiner kämpferischen Spielweise den Spitznamen "Captain America" bekommen. Allerdings lag der 31-Jährige im vergangenen Monat noch mit einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus.

Beim europäischen Team stehen bisher fünf von zwölf Spieler fest: Jon Rahm (Spanien), Tommy Fleetwood (England), Rory McIlroy (Nordirland), Viktor Hovland (Norwegen) und Paul Casey (England). Die restlichen sieben Startplätze werden von Kapitän Padraig Harrington erst nach der PGA Championship bekanntgegeben. Das Turnier im englischen Virginia Water beginnt an diesem Donnerstag. Bernd Wiesberger kämpft dort um die Teilnahme am prestigeträchtigen Kontinental-Bewerb. Der 43. Ryder Cup wird vom 24. bis 26. September in Whistling Straits im US-Staat Wisconsin ausgespielt.