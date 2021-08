Doppelbogey am letzten Loch: Golf-Ass Wiesberger verspielt Sieg

Golf. Im Hinblick auf die im Finish befindliche Ryder-Cup-Qualifikation zählen für Bernd Wiesberger nur noch Siege oder absolute Topergebnisse, um sich doch noch als erster Österreicher für den Kontinentalvergleich mit den USA Ende September zu qualifizieren.

Der Start in die Finalrunde beim European Masters in Crans Montana gelang dem Südburgenländer mit Pars und einem Birdie am dritten Loch. Wie schon die gesamte Woche über agierte er auch danach weiterhin solide. Je ein Schlag weniger an Loch sechs, sieben und neun brachte ihn immer näher an die Spitze. Und Wiesberger spielte immer selbstbewusster.

Beim zwölften Loch, wo er am Samstag noch ein Bogey kassiert hatte, traf er zwar die falsche Seite der Welle, konnte mit einem Monsterputt aber das nächste Birdie mitnehmen und teilte sich damit erstmals sogar die Führungsposition. Mit einem Weltklasse-Eisen legte er sich am Par 5 der 14 eine Mega-Eagle-Chance auf, die er sich aus nicht einmal zwei Metern auch nicht vom Putter nehmen ließ.