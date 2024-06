Golf-Überraschung von Bernd Wiesberger auf der World Tour

Bernd Wiesberger konnte nach einem starken Tag am Samstag bei der Schlussrunde am Sonntag weiter überraschen: Der Burgenländer verbesserte sich bei den European Open in Hamburg auf der World Tour sogar noch auf den zweiten Endrang.

Den Titel bei dem mit 2,5 Millionen Dollar dotierten Turnier der DP World Tour sicherte sich Laurie Canter aus England.

Zwei Schläge Rückstand auf Sieg von Wiesberger

Der 34 Jahre alte Canter setzte sich bei seinem Premierenerfolg auf der ehemaligen European Tour mit insgesamt 279 Schlägen gegen Wiesberger und den Südafrikaner Thriston Lawrence (beide 281) durch.