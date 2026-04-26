Golf-Star Bernd Wiesberger gewann in Schanghai die China Open

Der Burgenländer Bernd Wiesberger gewann am Sonntag die China Open der Golfprofis. Der 40-Jährige triumphierte bei dem Turnier der World Tour nach einer abschließenden 67er-Runde mit 19 unter Par bzw. drei Schlägen vor dem für die Vereinigten Arabischen Emirate spielenden Adrian Otaegui.