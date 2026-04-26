Golf-Star Bernd Wiesberger gewann in Schanghai die China Open
Der Burgenländer spielte eine großartige Schlussrunde und holte seinen neunten Titel auf der kontinentalen Tour.
Der Burgenländer Bernd Wiesberger gewann am Sonntag die China Open der Golfprofis. Der 40-Jährige triumphierte bei dem Turnier der World Tour nach einer abschließenden 67er-Runde mit 19 unter Par bzw. drei Schlägen vor dem für die Vereinigten Arabischen Emirate spielenden Adrian Otaegui.
Der Spanier hatte vor der „back nine“ schon drei Schläge vor Wiesberger geführt. Für den Österreicher ist es der neunte Titel auf der kontinentalen Tour, der erste nach knapp fünfjähriger Pause.
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