Sensation: Golf-Star Straka startet bei Turnier in Österreich

Die Austrian Alpine Open 2026 in Kitzbühel können mit einem Golf-Superstar aufwarten. Kein Geringerer als Sepp Straka wird sich vom 28. bis 31. Mai am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith die Ehre geben.

Der erfolgreichste österreichische Golfer der Geschichte hat sein Kommen bereits zugesagt. „Ich freue mich sehr, wieder nach Österreich zurückzukehren, um nach fünf Jahren wieder bei unseren nationalen Open zu spielen“, sagt Sepp Straka.

Die Austrian Alpine Open sind Teil der DP World Tour Race to Dubai 2026. „Es war großartig, das Event letztes Jahr wieder im Kalender der DP World Tour zu sehen, und ich bin glücklich, dass ich es 2026 in meinen Turnierplan aufnehmen kann", erklärt der zweifache Ryder-Cup-Sieger.

"Es ist schon einige Jahre her, dass ich vor heimischem Publikum gespielt habe, und in dieser Zeit ist viel passiert. Es wird eine großartige Gelegenheit, meine Erfolge mit Familie, Freunden und Fans zu feiern – darauf freue ich mich riesig.“

