Halbzeit-Erster: Wiesberger spielt sich in China so richtig für Kitzbühel ein
Es ist, als würden sich Österreichs Asse gerade in Hinblick auf den großen Heim-Höhepunkt einspielen. Einen Monat vor dem großen Event in Kitzbühel (Austrian Alpine Open, 28. bis 31. Mai) kommen Österreichs Asse auf der DP World Tour immer besser in Fahrt.
Allen voran Bernd Wiesberger. Der Burgenländer geht als Führender der China Open ins Wochenende. Der 40-Jährige spielte am Freitag bei dem mit 2,75 Mio. Dollar dotierten Turnier in Shanghai eine 66er-Runde (fünf unter Par) und lag nach zwei Tagen mit gesamt zwölf unter Par gemeinsam mit dem Südafrikaner Shaun Norris an der Spitze.
Wiesberger gelangen so wie am Vortag sieben Birdies, diesmal musste er aber auch zwei Schlagverluste hinnehmen. „Ich habe nicht so gut gespielt wie gestern. Manchmal übersteht man solche Tage und schafft trotzdem ein gutes Score, und das ist mir heute gelungen“, sagt Wiesberger.
Und noch ein Österreicher ist am Wochenende zu sehen: Der Tiroler Max Steinlechner schaffte mit einer Par-Runde (71) und gesamt zwei unter Par als 55. gerade noch den Cut.
Highlight in Kitz
Neben Wiesberger steht aber vor allem ein Name im Vordergrund: Sepp Straka. Österreichs bester Golfer, Ryder-Cup-Sieger und PGA-Tour-Star, gibt in Kitzbühel jenes Heimspiel, auf das Fans im ganzen Land gewartet haben. Mit dem Spanier Rafael Cabrera-Bello kommt ein ehemaliger Ryder-Cup-Spieler und mehrfacher Tour-Sieger nach Kitzbühel.
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