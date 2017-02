Bernd Wiesberger liegt nach drei Golf-Runden des European-Tour-Turniers Dubai Classic auf dem 35. Rang. Wie am Vortag kam der Burgenländer am Samstag auf eine 70er-Runde. Erst in der Früh hatte er gewusst, dass er den Cut geschafft hatte, nachdem die zweite, witterungsbedingt abgebrochene Runde erst Samstagfrüh fertiggespielt wurde. Fünf Ränge machte Wiesberger danach noch gut.

Wiesberger startete am Samstag auf der "back nine" und arbeitete sich auf den ersten zwölf Löchern mit vier Birdies an die Top 20 heran. Doch Bogeys nach Putt-Fehlern am drittletzten und vorletzten Loch warfen den 31-Jährigen zurück.

"Wieder ein Tag, an dem ich mir einen anständigen Score spät auf der Runde habe entgleiten lassen", schrieb Wiesberger auf Facebook. "Ich habe eigentlich den ganzen Tag annehmbar gespielt, die Chance aber auf den Grüns vergeben. Morgen habe ich nichts zu verlieren."

Der Spanier Sergio Garcia hielt auch vor dem Schlusstag die schon am Donnerstag eingenommene Führung. Nach einer 68er-Runde hat er drei Schläge Vorsprung auf den zweitplatzierten Schweden Henrik Stenson. Wiesberger liegt 13 Schläge zurück.